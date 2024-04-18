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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

انطلاق اليوم الرياضي لتمريض بني سويف في رحاب كلية التربية الرياضية

اليوم الرياضي لكلية
اليوم الرياضي لكلية التمريض

نظمت كلية التمريض يوم رياضي ترفيهي لمنسوبي الكلية في رحاب كلية التربية، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور محمود رجائي محمد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمود حسين محمود وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن الهدف من تنظيم يوم رياضي لمنسوبي الكلية هو تعميق ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية وتحفيز أسرة الكلية على المشاركة ، فضلاً عن خلق نوع من التواصل بين منسوبي الكلية من خلال الرياضة، وتحقيق الاندماج والتعاون المثمر، لافتاً إلى أن فعاليات اليوم شملت مسابقات تنس طاولة، ومباريات كرة قدم الخماسية، وكرة السلة.

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الجريدة الورقية