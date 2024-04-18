مساعدات عسكرية بالمليارات تنتظرها إسرائيل من أمريكا (فيديو)

تعتبر أمريكا الداعم الأكبر للاحتلال الإسرائيلي تاريخيًا بالسلاح والأموال والدبلوماسية، ويسعى الكونجرس لتمرير حزمة مساعدات ضخمة.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا تلفزيونيًا يرصد الدعم الأمريكي لإسرائيل، والمساعدات العسكرية الجديدة التي تصل لمليارات على الأبواب.

ورغم ما عانته الولايات المتحدة الأمريكية جراء دعمها المستمر لإسرائيل وصورتها التي شُوهت وما زالت بفعل تجاوزات الاحتلال في قطاع غزة، فإنها لم تتراجع عن تخصيص مليارات الدولارات من ميزانيتها المرهقة بالفعل لدعم إسرائيل.

وتعاود واشنطن التي كانت قد أكدت غضبها من انتهاكات تل أبيب في قطاع غزة ومدنه المنكوبة، الكرة وتدرس داخل أروقة مجلس نوابها مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل نصّ على أن قيمة تلك المساعدات ستبلغ 26 مليار و380 مليون دولار على خلفية التصعيد المتبادل مع إيران.

نتنياهو المستفيد من هجوم إيران

لم يستفد من الهجوم الإيراني على مواقع عدة داخل إسرائيل سوى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي استطاع أن يحول الدعوات المطالبة بوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل إلى عبارات تضامن مدوية لتتيح له فرصا سياسية جديدة بعيدا عن ضغوط كانت تهدد بفقدانه لمنصبه والدعم الدولي والأمريكي له.

وكانت إيران شنت هجومًا، من أراضيها ضد إسرائيل بمئات المسيرات والصواريخ، ردا على غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في وقت سابق من هذا الشهر أسفرت عن مقتل العديد من القادة الإيرانيين، مما جعل طهران تتوعد لسلطة الاحتلال بالرد بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

وتتوعد إسرائيل تتوعد بالرد على إيران، بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي على ذلك ولكن تم إلغاء ذلك الاقتراح في اللحظة الأخيرة.