القاهرة تستضيف المؤتمر الأول لمجلس الذهب العالمي الإثنين المقبل

تستضيف القاهرة مؤتمر "الذهب كفئة أصولية وأداة مالية"، يوم الاثنين المقبل الموافق 22 أبريل 2024، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، بأحد فنادق القاهرة ، وذلك بالتعاون بين شركة إيفولف القابضة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي (WGC).

سيقدم المؤتمر تحليلاً عميقًا للدور المحوري للذهب في الاقتصاد العالمي بهدف تعزيز قدرة مصر على تعظيم مركزها في سوق المعادن النفيسة العالمي.

وذلك بحضور احمد عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ودكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ودكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة ايفولف للاستثمار

تعد الشراكة الاستراتيجية بين إيفولف القابضة ومجلس الذهب العالمي إنجازًا مهمًا في مسيرة الشركة لإنشاء وتطوير منظومة متكاملة من البنية التحتية لقطاع المعادن النفيسة وطرح منتجات مالية مستحدثة، تخضع لإشراف الجهات الرقابية، وتكون آمنة ومستدامة للادخار والاستثمار. وفي هذا المؤتمر، سيتمكن الحضور من التعرف على مجموعة كبيرة من المنتجات المالية غير التقليدية التي تقدمها شركة إيفولف إلى سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة مصر.

من المتوقع أن يضم المؤتمر مجموعة من الجلسات الهامة فضلاً عن لقاء صحفي خاص مع أبرز وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وهو ما سيثمر عن استفادة كبيرة لجميع المشاركين.

