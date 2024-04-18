قرية سمر الساحل الشمالي: معايير الفخامة والاستثمار الواعد على شاطئ البحر المتوسط

تتألق قرية سمر الساحل الشمالي كجوهرة فريدة على سواحل البحر المتوسط، مقدمة من شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، لتقدم لكم فرصة ذهبية للعيش والاستثمار في واحدة من أجمل مناطق الساحل الشمالي. في هذا المقال، سنأخذكم في رحلة استكشافية معمقة لاكتشاف جمال وفريدة قرية سمر، والتعرف على كل ما تحتاجون لمعرفته عن هذا المشروع المميز.

موقع قرية سمر الساحل الشمالي

تقع قرية سمر الساحل الشمالي في منطقة استراتيجية بين رأس الحكمة، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق جاذبية للمقيمين والمستثمرين على حد سواء. تتميز المنطقة بشواطئها الرملية الذهبية والمياه الصافية، مما يوفر للسكان تجربة ساحلية استثنائية مع مرافق وخدمات عالمية المستوى.

نبذة عن المطور العقاري

شركة الأهلي صبور للتطويرالعقاري هي الشركة المطورة لمشروع قرية سمر الساحل الشمالي. تتميز الشركة بسمعة طيبة وخبرة عالية في مجال العقارات، حيث تسعى دائمًا لتقديم مشروعات عقارية مميزة تلبي تطلعات واحتياجات العملاء.

خدمات ومميزات قرية سمر الساحل الشمالي

قرية سمر الساحل الشمالي تضم مجموعة من الخدمات والمميزات التي تجعلها واحدة من أفضل المشروعات السكنية في المنطقة:

مرافق ترفيهية متكاملة

توفر القرية مجموعة من المرافق الترفيهية مثل حمامات السباحة، النوادي الصحية، والمساحات الخضراء، مما يوفر للسكان تجربة حياة فاخرة ومريحة.

أمن وحراسة على مدار الساعة

توفر القرية نظام أمني متكامل وحراسة على مدار الساعة لضمان سلامة السكان وأمانهم افضل المشاريع العقارية.

مرافق تجارية وخدمات

تضم القرية مرافق تجارية وخدمات حيوية مثل المطاعم، المقاهي، والمحلات التجارية، مما يوفر للسكان كل ما يحتاجونه داخل القرية.

انواع الوحدات داخل قرية سمر الساحل الشمالي

قرية سمر الساحل الشمالي توفر مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تناسب جميع الاحتياجات والتفضيلات:

الشاليهات

تقدم القرية شاليهات فاخرة بمساحات متنوعة تبدأ من 80 م2، مع تصميمات عصرية ومرافق متكاملة توفر للسكان راحة واسترخاء.

انظمة السداد والأسعار في قرية سمر الساحل الشمالي

تقدم قرية سمر الساحل الشمالي أنظمة سداد مرنة تسهل على المستثمرين الحصول على وحداتهم بكل يسر وسهولة:

خطة السداد

يمكن للمستثمرين الاستفادة من نظام الدفع التقسيطي الذي يتيح دفع مقدم 5% وتقسيط الباقي على مدى 9 سنوات.

الأسعار

تبدأ الأسعار في قرية سمر الساحل الشمالي من 8,500,000 ج.م للوحدة، مع إمكانية الحصول على خصومات وعروض خاصة للمستثمرين.

فوائد الشراء في قرية سمر الساحل الشمالي

شراء وحدة في قرية سمر الساحل الشمالي يعد استثمارًا ذكيًا ومربحًا للعديد من الأسباب:

قيمة استثمارية عالية

توفر الوحدات في المشروع فرصة لزيادة قيمتها الاستثمارية مع مرور الوقت، مما يجعلها فرصة مثالية للعائد المالي الجيد.

عوائد استثمارية مرتفعة

بفضل موقعه الاستراتيجي والخدمات المتميزة، يمكن تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة من خلال تأجير الوحدات أو بيعها بأسعار أعلى.

حياة فاخرة ومريحة

يوفر المشروع للسكان حياة فاخرة ومريحة بفضل مجموعة من المرافق والخدمات التي تضفي على الحياة نوعًا من الرفاهية والتميز.

في الختام، يمثل قرية سمر الساحل الشمالي فرصة فريدة للعيش والاستثمار في واحدة من أكثر المناطق جاذبية في الساحل الشمالي. سواء كنت تبحث عن منزل جديد أو فرصة استثمارية مربحة، فإن هذا المشروع يوفر لك كل ما تحتاجه لتحقيق أحلامك وتطلعاتك. لا تفوت الفرصة وانضم إلى مجتمع قرية سمر المتميز اليوم!