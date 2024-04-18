محافظ شمال سيناء يفتتح متحف التراث السيناوي بالعريش

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، متحف التراث السيناوي في مقره الجديد بجمعية حقوق المرأة السيناوية بالعريش، في حضور على غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وسوسن حجاب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإبراهيم سالم مدير المتحف.

وقدم المحافظ، التهنئة لأبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة في 25 أبريل الجاري، مؤكدًا على افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مختلف مراكز ومدن المحافظة بهذه المناسبة.



وأكد المحافظ علي أن محافظة شمال سيناء تنفرد عن غيرها بالموروث التراثي الكبير في شتى مناحي الحياة، مؤكدًا أن متحف التراث يجسد مفردات التراث والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية القديمة.

ودعا المحافظ المواطنين وخاصة أهل البادية ممن يمتلكون قطع تراثية أن يتبرعوا بها للمتحف، أو أن يتم الاستعانة بها في صناعة قطعة مماثلة، بحيث يعود المتحف كسابق عهده يضم جميع مفردات التراث السيناوي، متوقعًا أن تكون هناك استجابة لتلك الدعوة.



وقالت سوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية، أن متحف التراث السيناوي تأسس في أوائل تسعينيات القرن الماضي بالجهود الذاتية بجوار ديوان عام المحافظة بالعريش ليعكس الحياة البدوية السيناوية ومفرداتها من أدوات طعام وزينة وأعشاب تستخدم في التداوي وبيت الشعر البدوي، ونماذج للبيت العرايشى وللكليم اليدوي والأزياء والحلي البدوية وأدوات الزينة والحياة البدوية اليومية.



وأضافت حجاب، أن المتحف تضرر وتلفت محتوياته بسبب الأحداث الإرهابية في عام 2015، وبعد استقرار الأمور وعودة الحياة لطبيعتها التي محتويات المتحف إلى الجمعية، حيث أعيد افتتاحه مرة أخرى في مكانه الجديد بحي المساعيد بالعريش.

من جانبه قال إبراهيم محمد سالم، المدير التنفيذي لمتحف التراث السيناوي، أنه جرى افتتاح المتحف بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، اذ تحتفل به العديد من دول العالم يوم 18 أبريل من كل عام.



وأضاف سالم، أن الاحتفال باليوم العالمي للتراث مستمر لمدة أسبوع ويتضمن عدد من الندوات حول التراث ومعالم وتاريخ سيناء والمتاحف وعروض فنية وتراثية ومعرض للصور الفوتوغرافية، بجانب المشاركة في مهرجان الهجن يوم الخامس والعشرين من أبريل باعتبار رياضة الهجن أحد مفردات التراث السيناوي.



أقيم على هامش افتتاح المتحف عرض فني لفرقة العريش التلقائية بمديرية الثقافة بشمال سيناء، وفيلم تسجيلي عن تطور متحف التراث السيناوي وفقرات فنية وطابور عرض للأطفال وطلبة المدارس.

حضر الافتتاح كلا من إيهاب بكير سكرتير مركز ومدينة العريش، مني ابو المعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية، وإحسان غالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، وأحمد فايز، ممثل شركة اونست الراعية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.