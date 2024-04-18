إستلام 582.5 طن قمح فى مواقع التوريد بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الخميس، عن إستلام 582.5 طن قمح من المزارعين فى مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفرالشيخ، "الجهات المسوقة للقمح".

وأكد علي إنتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.

وقال المحافظ أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع وإستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مضيفًا أنه تم تحديد سعر إستلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن إستلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024.

وأشار إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وتابع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

وتضمنت توجيهات " نورالدين" التأكيد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.