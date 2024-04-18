رصد عدد 1312 مخالفة وصلات مياه شرب غير قانونية بسوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه تم ضبط عدد 1312 مخالفة وصلات مياه غير قانونية ومخالفة للشروط والمواصفات الفنية، والتي يتم تركيبها بشكل عشوائى دون اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك خلال الفترة 1 يناير 2023 حتى تاريخه هذا من خلال شن حملات مكبرة أطلقتها لجنة التفتيش بالقطاع التجارى بالشركة لرفع تلك المخالفات والتى يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.

وأضاف أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات الغير قانونية حيال المتعدين مؤكدا أنه لا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوصلات المخالفة، لما لذلك التعديات من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية موضحا أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية وحتى تستطيع الشركة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وأوضح محمد حلمى على مدير إدارة العدادات والورشة الفرعية ورئيس لجنة التفتيش بالشركة أنه تم ضبط عدد 559 وصلة مياه خلسة وعدد 753 مخالفة شروط تعاقد بجميع مراكز المحافظة وإن إدارة المخالفات تعمل على مدار الساعة لضبط تلك الوصلات، بالإضافة إلى تشكيل لجان لمتابعة العدادات مسبقة الدفع وفسخ التعاقد مع أى مشترك تثبت عليه اى تلاعبات بالعدادات، مضيفا أن اللجان تقوم بعمل محاضر لأصحاب الوصلات الخلسة والممتنعين عن السداد ورفع التوصيلة وإلغاء الاشتراك منوهاً على أن تلك التعديات تعرض ممتلكات الدولة للإتلاف والتهرب من دفع مقابل الانتفاع بالخدمات وأن الشركة مستمرة فى شن حملات رصد الوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين موضحا أن إدارة التفتيش ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم غير القانونية والتصالح طبقا للوائح الشركة وكذلك استقبال أية بلاغات عن المخالفات.