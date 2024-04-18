اليوم .. الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري تختتم فعاليات البطولة الدولية للبرمجة ICPC

تختتم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،اليوم الخميس فعاليات البطولة الدولية للبرمجة ICPC التي تستضيفها مصر للمرة الأولى وتقام منافساتها في محافظة الأقصر ،وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وتعد البطولة هي الحدث الأبرز والأهم في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم.

وتشهد البطولة هذا العام مشاركة ما يزيد عن 2500 من شباب العالم يمثلون 111 دولة منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية، وتعد هذه البطولة واحدة من أبرز الفعاليات تستضيفها مصر خلال الفترة الحالية إذ تجمع أكبر من عدد من شباب العالم المتميز في مجال البرمجة للمنافسة على لقب البطولة.

وتعتبر مسابقة The International Collegiate Programming Contest (ICPC) أقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم وأكبرها، ويتم إقامتها منذ عام 1977 ويشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة، وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية.