إستمرار إختبارات مبادرة إنتقاء الطلاب الموهوبين رياضيًا بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على إستمرار عمل الاختبارات لليوم الثاني على التوالي بمختلف المدارس، في ضوء بروتوكول التعاون بين مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة بمحافظة البحيرة لإنتقاء الطلاب الموهوبين بمدارس محافظة البحيرة، ضمن مبادرة انتقاء الموهوبين رياضيًا التي تتم برعاية هيئة الرقابة الإدارية ووزارت التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة ومحافظة البحيرة.

حيث تهدف المبادرة الى تنمية المهارات البدنية لدى التلاميذ، واكتشاف الموهوبين رياضيا والعمل على تنمية المواهب وصقلها في كافة الألعاب.

كما إستهدفت المبادرة 149 ألف تلميذ وتلميذة ، وتم خلالها اجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد اللياقة الطبية، وكذا قياس للطول والوزن ومعدل كتلة الجسم والكشف عن وجود علامات الأنيميا وحساسية الصدر وأمراض القلب ومشاكل العمود الفقري وفحص حدة الأبصار والأسنان، وكذا تقييم اللياقة البدنية بمعرفة لجنه الشباب والرياضة، واختيار اللائقين منهم للمبادرة، مع تقديم العلاج اللازم لأي حالة تحتاج الرعاية الصحية.

من الجدير بالذكر أن الاختبارات بدأت آمس الأربعاء 17 أبريل بكافة المدارس الإبتدائية المعنية بمراكز المحافظة ،تم خلالها توحيد الاختبارات لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والموضوعية والحيادية، وتقديم كافة التيسرات اللازمة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق ثمارها المرجوة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على دعم جميع أبنائنا الطلاب في شتي القطاعات والمجالات ورعايتهم صحيا ورياضياً وعلمياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة ،بالعمل على صقل المواهب وتنميتها وتقديم الرعاية الصحية والرياضية للنشء والشباب.