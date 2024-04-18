لقاءات فردية بأصحاب الشكاوي بديوان قنا

يواصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، وحسام حمودة؛ السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، استقبال أصحاب الشكاوى، خلال لقاءات فردية، بديوان عام المحافظة، لليوم الثالث على التوالي.

وقال المحافظ، إن استقبال المواطنين، شبه اليومي، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

ونوه أن ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنون الأولى بالرعاية.

وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

ونوه المحافظ، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

لقاءات فردية:

وقال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الشاكين من مختلف مراكز المحافظة، وإنه تم عقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظًا على خصوصية الشكوى.

وأورد المتحدث الرسمي، أن محافظ قنا أصدر تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات المرتبطة منظومة الشكاوى، داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات.

وبيّن أن هذه الشكاوى لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورًا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

حضر جلسات الاستماع لشكاوى المواطنين، حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

كان المحافظ ونائبه والسكرتير العام، استقبلوا أمس الثلاثاء، 50 مواطنًا ومواطنة من أصحاب الشكاوي.

معدل إنجاز الشكاوي:



في وقت سابق أعلنت المحافظة نجاحها في تحقيق معدل إنجاز 99.98٪ بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2023، لتصبح بذلك محافظة قنا من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات المتنوعة وإنجازها.

إستئناف إستقبال المواطنين:

واستـأنف محافظ قنا، إستقبال المواطنين أصحاب الشكاوي، بديوان عام المحافظة، قبل يومين، بعد توقف عن عقد جلسات الإستماع منذ 7 إبريل الحالي.