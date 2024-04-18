العثور على جثة طفل مذبوحا بالطريق الصحراوي غرب الإسكندرية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، جهودها لكشف لغز العثور علي جثة طفل مذبوحا بطريق اسكندرية الصحراوي ويرتدي كامل ملابسه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر بالواقعة.

كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى ، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور علي جثه شخص متوفي إثر إصابته بجروح بكوبري الكافور دائرة قسم الشرطة.

انتقال رجال المباحث الي مكان البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لطفل مجهولة يبلغ من العمر 16 سنة، يرتدي كامل ملابسه وبه جرح قطعي بالرقبة علي اثره لقي مصرعه، تم نقل الجثة الي المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان