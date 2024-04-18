تحصين 363 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس ٢٠٢٤م، قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة بتحصين ٣٦٢ ألف و٥٩٥ رأس ماشية ما بين تحصين ١٨٣ ألف و ٥٩٧ رأس ماشـية، للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و ١٧٨ ألف و ٩٩٨ رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل ٦٦٧٦ رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد ٢٢١١ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض، والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة، للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية.



وفي سياق متصل، وأشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالتنسيق مع إدارة التأمين بمديرية الطب البيطري، بتنفيذ ندوة تثقيفية صحة وسلامة منتجات الألبان وخاصة الجبن وفوائده وأضراره على صحة الإنسان.

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام الدكتورة أمال أحمد ابراهيم والدكتورة مروة محمد يحيى بمديرية الطب البيطري، بتقديم الندوة، والتي تم خلالها الحديث عن جودة وسلامة الجبن بأنواعه، حيث تم مناقشة فوائده وأضراره على صحة الانسان وأنواعه، وكيفية التفرقة بين الجبن الطبيعي والجبن نباتى الدهن، وكذلك التعريف بالجبن المطبوخ كأحد أنواع الاجبان.