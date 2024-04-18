الإسماعيلية اول الجمهورية في مسابقه الاذاعة المدرسية

حققت مدارس الإسماعيلية المراكز الأولى والمتقدمة في مسابقات الإذاعة المدرسية والنشرة الإخبارية ومسابقة القصة القصيرة ومسابقة مناهضة التدخين والمخدرات في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بجميع المراحل التعليمية، صرح بذلك الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وقال بحيري ان مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية، فيما حققت مدرسة النور للمكفوفين المركز الخامس في نفس المسابقة على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة النشرة الإخبارية حققت مركز رابع جمهوري مشترك ما بين مدرستي الاسماعيلية الرسمية للغات بنين ومدرسة الزهور الثانوية بنات وجاء الطلبة المشاركين محمد لطفي ومحمد أشرف وانس اشرف وعمار ياسر وسارة سيد وليلى حسين.

وفي مسابقة القصة القصيرة حققت الطالبة جنى وليد المركز الرابع على مستوى الجمهوري من مدرسه احمد امين الابتدائيه المشتركه .وحصد المركز الخامس جمهوري الطالب أحمد عبد الرحيم علي من مدرسه ابو سلطان الاعدادية المشتركة ..جاء ذلك تحت إشراف توجيه عام الصحافة بقيادة منال حسن موجه عام الصحافة.

وفازت الطالبتين رحمة سيد عطية ورؤى تامر من مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بإدارة شمال الإسماعيلية على المركز الثاني جمهورى فى مسابقة "جماعة مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية"

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية حققت مؤخرا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة القران الكريم ومسابقة قصة الخيال العلمي.

حيث حصل الطالب وليد احمد الدسوقى الطالب بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بمدينة الإسماعيلية حصل على المركز الثالث على مستوي الجمهورية في مسابقه القرآن الكريم

فيما حصل الطالب زياد محمد عبده قنديل من ( مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة الوزارية لقصة الخيال العلمي.

وفازت مدرسة المعدات الثقيلة المتقدمة الثانوية الفنية بالمركز الثالث في المسار الصناعي بمسابقة" فني مبتكر"، والتي تعتبر المسابقه الأولى والوحيدة المتخصصة لطلبه التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وهي ضمن الأنشطة التي ينفذها مشروع قوى عامله مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنميه الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.