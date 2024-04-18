لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية.. تكثيف أعمال النظافة ودهان البلدورات بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية، لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة ومسح وتسوية الطرق ورشها بالمياه للحد من الاتربة، وخلق بيئة صحية للمواطنين، ومتابعة منظومة النظافة بالمدينة، ورفع القمامة من النقط الثابتة ونقلها للنقطة الوسيطة لنقلها للمقلب العمومى، حيث تم رفع 30 طن للمقلب العمومي بالخطارة، كما تم دهان التلتوارات وأعمدة الإنارة والأشجار بمدخل المدينة والوحدات المحلية، لإظهار الشكل الجمالي.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بدهان التلتوارات بشوارع وميادين المدينة، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها.

وفي مركز ومدينة أبو حماد، تمت اعمال النظافة وتحسين البيئة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول، ودهان البلدورات بطريق «أبوحماد- السعدية».

وتابعت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، أعمال النظافة وزرع وتقليم الاشجار بمدخل المدينة، وغسل البلدورات والأرصفة، فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي سياق متصل، أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم، لإعادة الإنضباط في العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجىء على المنشآت الخدمية، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز بلبيس وديرب نجم وفاقوس، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي: عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر رئاسة مركز ومدينة بلبيس، كذلك عدم حضور عامل واحد من العاملين بالمركز، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب، وعدم تواجد ٢٢ من العاملين بمقر إدارة هندسة الطرق والنقل بديرب نجم التابعة لمديرية الطرق والنقل بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

كما تم رصد عدم تواجد ٣٢ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بفاقوس التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وبناءً على مذكرة إدارة المتابعة، قرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.