للمرة الأولى.. طلاب جامعة أسيوط يشاركون في أكبر مسابقة عالمية للبرمجة

أعلن الدكتور المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن صعود فريقين من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة أسيوط، للمرة الأولى في المسابقة الدولية للبرمجة Icpc international programming contest، والتي أقيمت بجمهورية مصر العربية في الفترة من 14 وحتى 18 من أبريل 2024م.

وهنأ الدكتور المنشاوي، الطلاب المشاركين؛ لصعودهم في المسابقة، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد؛ حتى فوزهم بالمراكز الأولى، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل، وتشجيع طلابها؛ لتحقيق الفوز المشرف.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بالتمثيل المشرف لطلاب الجامعة، وتميزهم، وكفاءتهم، وقدرتهم على المنافسة في المسابقة الدولية للبرمجة، والتي تعد من أكبر، وأشهر المسابقات على مستوى العالم؛ حيث تم تصفيتهم ضمن ال (٢٨٠) فريقاً من أكثر من 20 ألف فريق، يمثلون 2000 جامعة حول العالم من (111 ) دولة، بمشاركة ما يقرب من 2500 شاب، وفتاة، بحضور شركاء دوليين لصناعة البرمجيات العالمية، موضحاً: إن الفريق الأول - فريق الأحلام؛ يضم (أحمد عزت - محمود عبد الكريم- محمد مصطفى)، ويضم الفريق الثاني - فريق Attack_on_ICPT

(محمد شحاتة - أحمد عبد المعبود- محمود عاشور)، ومدرب الفريق م. حسين إبراهيم ، م. أيمن صلاح (خريج كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة أسيوط).

تأتي مشاركة جامعة أسيوط في المسابقة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة أسيوط، والدكتور خالد فتحي حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد أحمد جاد الرب عسكر رائد أسرة البرمجة بالكلية.