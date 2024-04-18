جامعة سوهاج تُفعل منظومة الكروت الذكية لتداول الوقود

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تفعيل منظومة الكروت الذكية لتداول الوقود، واستبدالها بالبونات الورقية داخل الجامعة، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية، بإحكام الرقابة والوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية المستخدمة، موضحاً أن تطبيق هذه المنظومة يساهم فى تقديم معلومات دقيقة تمكن الجهة المسئولة من تحديد كميات البنزين المستهلكة بشكل فعلى.

وقال النعماني ان هذه الخطوة جاءت لتعزيز إستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الجامعة والتي تتخذ فيها الجامعة خطوات جادة للتحول لجامعة رقمية تتواكب مع كافة الجامعات العالمية،

وأكد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن هذه البيانات تساعد تنظيم استهلاك البنزين والسيطرة إهداره وتوفيره بمعدل صحيح، مضيفاً انه تم شراء مواد بترولية بتكلفة ٣ مليون جنيه لبدء تفعيل منطومة الكروت الذكية.

وأضاف ثروت إبراهيم مدير إدارة السيارات، أنه بناءاً على تعليمات وزارة المالية وبالتعاون مع شركة التعاون البترولية تم تسليم عدد ١١٥ كارت وقود ذكي خاصة بسيارات ومولدات وجرارات الجامعة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على السائقين والحفاظ على المال العام، وإنهاء التعامل بالبونات الورقية.

وفي سياق آخر إستقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وفد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك فى إطار زيارتهم الدورية لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بمقر الجامعة الجديد، بهدف متابعة سير العمل والوقوف على خطط التطوير والجهود التى تبذلها الكلية لانتظام العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وخلال الزيارة، أكد النعماني، على أن الجامعة تواصل جهودها لتقديم الدعم الكامل من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، باعتبار مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من المجالات التى تحظي باهتمام القيادة السياسية كونها تساهم فى النهوض بكافة القطاعات الحيوية بالدولة، خاصة فى ظل التطور التقني الهائل فى مجالات التحول الرقمي والأنظمة الذاتية التى أصبحت سمة من سمات العصر الحديث.

وقال الدكتور النميري علام عميد الكلية، أن اللجنة ضمت كلاً من الدكتور عصام حليم عميد كلية الحاسبات بجامعة المنيا، والدكتور عادل أبو المجد عميد كلية الحاسبات بجامعة أسيوط، مشيراً إلى أن وفد اللجنة أجرى جولة تفقدية داخل مبني الكلية، بحضور الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدي حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك للوقوف على الامكانات المادية والبشرية المتوفرة بها، ورصد أي مشكلات تعيق سير العملية التعليمية، كما تم زيارة أقسام الكلية وقاعات التدريس والمعامل، وإجراء عدد من المقابلات مع الطلاب للاطمئنان على انتظام الدراسة والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم حول طرق التدريس ومحتوي المقررات الدراسية، وخطط التطوير والتجديد بالكلية، مؤكداً على أن الكلية تسعى دائماً إلى توفير جميع متطلبات العملية التعليمية وَتوفير الكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس لتقديم رسالتها على الوجه الأمثل.

وخلال اللقاء أشاد اعضاء اللجنة بالاهتمام الذي توليه ادارة الجامعة برئاسة الدكتور حسان النعماني للكلية وما تمتلكه من تجهيزات علي أعلي مستوي من معامل متخصصة تصم اجهزة حديثة، وقاعات وفصول تدريس وغيرها من التجهيزات التي تساهم في جودة العملية التعليمية بالكلية.