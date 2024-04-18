خدمات طبية لـ1433 مواطن بالقافلة المجانية بسيدى سالم

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1433 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية تيدة مركز سيدى سالم، وإجراء التحاليل الطبية لـ 325 شخص، و39 حالة أشعة، و200 فحص طبى لـ 100 مواطن، وتحويل 12 مريضًا إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز إهتمام الدولة بالقطاع الطبى، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والأماكن المستهدفة، والكشف المبكر والعلاج المجانى للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعى الصحى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه القوافل تساهم فى تحسين مستوى الصحة العامة فى المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقى العلاج فى المدن، وتساعد فى تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدورى ونمط الحياة الصحى، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم فى تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لإستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو إستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.