ورشة عمل للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بتعليم الإسكندرية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمتابعة ورشة عمل تعزيز قدرات المعلمين ومديري المدارس للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في إطار رفع الوعي بمخاطرها من خلال الأنشطة التربوية المدرسية.

ياتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنمية وتعزيز قدرات المعلمين ومديري المدارس بشكل مستمر وتحقيق التنمية المهنية المستدامة .

حوكمة الهجرة

وذلك بحضور الدكتورة وفاء مدير عام التنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ومصطفى أبوزيد مدير إدارة التنمية المستدامة ، حيث يقوم مشروع حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي CONMIGO على التعاون بين كل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر .

وقال مدير المديرية أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة ، وتطوير المعرفة المتعلقة بالهجرة وإدارة البيانات وتعزيز التوعية بمخاطر الهجرة غير النطامية والفرص البديلة .

صحتهم مستقبلهم

و سياق اخر ، افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة المياه بالإسكندرية معرض ختام أنشطة مبادرة ( صحتهم مستقبلهم ) لترشيد استهلاك المياه بكلية النصر فيكتوريا - فيكتوريا كوليدج - بإدارة منتزه أول ، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين تعليم الإسكندرية وشركة مياه الشرب ، وذلك بحضور الدكتورة سيلينا مدير مكتب يونيسيف مصر والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير المشروع ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية المستهدفة ( منتزه ثان ، منتزه أول ، شرق ، جمرك ) ولفيف من السادة الصحفيين والإعلاميين ومجالس الأمناء وإدارة التوعية بشركة المياه ومديري المراحل التعليمية ومديري بعض الإدارات النوعية وتوجيه التربية الاجتماعية ومسئولي التنمية المستدامة .