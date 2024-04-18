زيارة ميدانية لطلاب أبو حماد الصناعية لمحطة مياه العباسة المرشحة

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم؛ قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية المشتركة لمحطة تنقية مياه العباسة المرشحة، تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه، وتعريف الطلاب بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين، وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

اضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة، وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي، ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم، لتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب، لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

وفي سياق متصل، أجرت الادارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، زيارات ميدانية وحملات طرق أبواب، لاستطلاع آراء المواطنيين حول الخدمات المقدمة من الشركة وتسجيل الشكاوي والاستفسارات المتعلقه بمياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة أولاد صقر، شارك في تنفيذ الأنشطة من محمد السيد مسؤول التوعية والمشاركة المجتمعية بفرع أولاد صقر.

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أهمية التواصل المستمر مع العملاء وتكثيف حملات استطلاع الآراء، وذلك تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق الأمن المائي المستدام.

ولفت إلى أنه خلال أعمال الحملة، تم التأكيد على آلية الشكاوي والتظلمات، والتعريف بالخط الساخن تليفون أرضي أو محمول، لبحث شكاوي و خدمات المياه، وكيفية استخدام القطع الموفرة والحصول عليها لترشيد الاستهلاك، علاوة على تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية