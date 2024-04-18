ضبط نصاب سفريات الخارج الوهمية بالمراغة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال على 3 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 220 ألف جنيه بزعم مقدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "فرغل . م . ز . م" 41 سنة حاصل علي دبلوم صناعي وآخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من "خالد . ع . م . ع" 42 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ولا يعمل ويقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 220.000 مائتين وعشرون ألف جنيه بزعم مقدرته علي تسفيرهم للعمل فى الخارج إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية التي استولى عليها .





عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات سوهاج المتهمين "ى . ب" سائق بشركة مطاحن مصر العليا و"ر . ع" تباع بالشركة و"م . خ" مندوب استلام بالشركة بالسجن المؤبد وعزلهم من الوظيفة وإلزامهم برد مبلغ 3 ملايين و614 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مساو لاتهامهم باختلاس كميات من القمح المستورد بقيمة 3 ملايين و614 ألف جنيه بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة اختلاس كميات من القمح المستورد الخام مقدارها 341310 طن والبالغ قيمتها 3 ملايين و614 ألف جنيه والمملوكة لهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الثاني والثالث بأن قاما بالإشتراك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن قام المتهم الثانى بمرافقة المتهم الأول باستلام ونقل الشحنات المختلسة بصفته التباع دون توصيلها إلى مطحن سلندرات بطهطا فيما قام المتهم الثالث بصفته مندوب استلام الأقماح بمطحن سلندرات بطهطا بالتحصل على نماذج اخطارات ورود البوابة بوحدة المطحن وختمها بخاتم المطحن خلافا الحقيقة .





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .