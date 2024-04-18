هل تتعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج؟

رياح وأتربة .. أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تحذيراتها لتعرض البلاد إلى أجواء مغبرة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة.

وناشدت المواطنين عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، بارتداء الكمامات وإحكام غلق النوافذ جيدا، وعدم الوقوف في الساحات المكشوفة أوقات طويلة منعا لاستنشاق الأتربة.

فيما حذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذا الأسبوع، ونصحت بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل ووضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع نهارا لمواجهة الطقس الحار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الأرصاد أنه من خلال متابعة حالة الطقس تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربيه والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فيضانات الخليج

وحول تأثر مصر بالحالة الجوية في دول الخليج العربي، وما إذا كانت ستتعرض لفيضانات خلال أيام، كشفت الأرصاد أنه لن تتأثر مصر بالحالة الجوية في دول الخليج" والتي عرفت باسم "منخفض الهدير".

وتشهد دول في منطقة الخليج، خلال الأيام الماضية حالة عدم استقرار جوي بحسب للمركز الوطني للأرصاد، والتي من المتوقع أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار على المناطق الجنوبية، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

كما شهدت عمان منذ الأحد عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما أدى إلى حدوث سيول في مناطق مختلفة من شمال وشرق البلاد.

وتم إغلاق المدارس الحكومية والخاصة في معظم المحافظات، حيث تلقى الطلاب دروسهم عبر الإنترنت

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 30 الصغرى 18

العاصمة الإدارية العظمى 30، الصغرى 17

الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 16

العلمين الجديدة العظمى 23 والصغرى 17

مطروح العظمى 23، الصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 35 ، الصغرى 22

الغردقة العظمى 34، الصغرى 21

أسيوط العظمى 34، الصغرى 17

سوهاج العظمى 36 الصغرى 19

قنا العظمى 37، الصغرى 20

الأقصر العظمى 38 الصغرى 21

أسوان العظمى 39 الصغرى 22