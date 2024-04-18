بسبب خلافات الجيرة.. ضبط مزارع شرع في التخلص من آخر بالعسيرات

أصيب مزارع يبلغ من العمر 23 سنة يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بجرح طعني شبه نافذ بالبطن تعدى عليه مزارع آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة وجرى نقله لمستشفى خاص بسوهاج لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من نائبه لقطاع الجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغا بوجود مشاجرة بين شخصين وإصابة احدهما بطعنة نافذة وتم نقلة لمستشفى الخاصة.





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز وصول "أحمد . ع . ع . ع" 23 سنة مزارع إلى إحدى المستشفيات الخاصة بسوهاج مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالبطن ومقيم بدائرة المركز .





وبسؤال والده "عبد اللطيف . ع . ع . ا" 56 سنة سائق يقيم بذات الناحية أتهم "سامح . ا . ص . ا" 23 سنة مزارع يقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله المذكور بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة .





تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "بإرشاده" وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمها بمعاقبة المتهمين "ا . ج" 29 سنة عامل، و"م . ف" 29 سنة عاطل و"ا . ع"21 سنة عامل، يقيمون بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم تفيد قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وترويجها على عملائهم من راغبى الشراء وأصحاب الكيف.





ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنينبن الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين وقطع الحشيش كانت معدة للبيع.





وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .