بالمستندات| كهرباء إطسا بالفيوم تتحدى أحكام القضاء لإهدار حقوق المواطنين

تتخذ الدولة خطوات واسعة لتحقيق التنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة حتى توفر حياة كريمة للمواطن المصري، وتلبية كافة احتياجاته، وهذا ما حمله الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

لكن رغم كل الجهود التى تبذلها القيادة السياسية ليشعر المواطن بتحسن الخدمات والحفاظ على حقوقه، إلا أن هناك بعض المؤسسات تسير عكس خطة الدولة، وخاصة في بعض المراكز بالمحافظات.

هنا نتحدث عن نموذج يشعر بكم المعاناة نتيجة الروتين والفساد في كهرباء مركز اطسا بمحافظة الفيوم بعد أن امتنع مسؤولي الكهرباء عن تنفيذ حكم المحكمة لتغيير مسار سلك كهرباء جهد منخفص وإزالته من قطعه أرض داخل الحيز العمراني بقرية أبو جندير يمتلكها المواطن علي محمود علي الروبي.

رد الوحدة المحلية على النيابة العامة

قرارات إزالة أسلاك الكهرباء





ورغم صدور حكم قضاء منذ عام تمنح المواطن حق تغيير مسار الكابل الكهربائي، والحصول على كافة الأوراق ودفع الرسوم الخاصة برفع الأسلاك من قطعة الأرض واستعادة حقة، إلا أنه يعاني من تعند القائمين على هندسة كهرباء إطسا لعدم تنفيذ القرار بحجج واهية.

مستندات لإزالة التيار



بداية تفاصيل المشكلة تعود إلى عام 2023، عندما قام أحد الفنيين العاملين بهندسة كهرباء إطسا بتوصيل أسلاك كهربائية لبعض المنازل ب"المجاملة" وتمرير الأسلاك من الأرض الخاصة بالمواطن.



وقال المواطن علي محمود علي الروبي، أنه تعرض للظلم من قبل مسؤولي الكهرباء والمماطلة في عدم تنفيذ قرار رفع نقل الاسلاك الكهربائية في مسارها الأساسي بأحد الشوارع، بعد إنهاء كافة الإجراءات ودفع الرسوم الخاصة بتغيير مسار الكابل، قائلا:" منذ عام وانا اطرق أبواب المسؤولين لاستعادة حقي لكن دون جدوى أو فائدة، ولا أرى سوى المماطلة لإرضاء بعض الأطراف أو أقارب أحد الموظفين بهندسة كهرباء اطسا".



وأكد أن الوحدة المحلية لقرية أبو جندير قدمت رسم كروكي يتضمن قطعت الأرض وحدودها من كافة الجهات، مؤكدة أنها ليس لديها مانع من تغيير مسار سلك كهربائي جهد منخفض مالا يتعارض حقوق الغير والملكية الخاصة دون أدنى مسئولية على الوحدة المحلية.

رسم كروكي يوضح نقل السلك في مساره الصحيح بأحد الشوارع





ولفت المواطن إلى أنه قام بدفع كافة الرسوم الخاصة بقل الأسلاك والتى تبلغ 10380جنيها، وحتى الآن لم تتخذ شركة الكهرباء خطوة واحدة للتنفيذ.

مستند رسمي بعد سداد المواطن لرسوم نقل الأسلاك





وناشد علي محمود علي الروبي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرفع الظلم الذي يتعرض له من قبل مسئولي كهرباء مركز اطسا وإزالة الأسلاك تنفيذا لقرارات المحكمة حتى يتمكن من استعادة أرضه.