سكرتير مساعد البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب

عقد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك بحضور المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، ومحمد أحمد صالح - مدير عام الادارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية ،والمهندسة إيناس قاسم - مدير عام الادارة العامة للتخطيط والمتابعة - والمهندس هشام البنا - مدير ادارة المتابعة بالادارة العامة للتخطيط والمتابعة و سناء العرابي - مدير ادارة الرقابة والمتابعة .

حيث إستعرض ما جاء بالبيان المقدم من الهيئة القومية لمشروعات

مياه الشرب والصرف الصحي ،حول الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز (ادكو - الدلنجات - بدر- كفر الدوار- المحمودية- الرحمانية - شبراخيت- ايتاى البارود- كوم حمادة ).

حيث أكد السكرتير العام المساعد على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات وزيادة نسب التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمواطنين الإستفادة منها لتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما وجه سكرتير عام مساعد البحيرة ، بعقد إجتماع تنسيقى بين شركة مياة الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتلافى الملاحظات الوارده من فرق العمل .

وعلي جانب آخر قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ، أسفرت الحملات عن رفع 819 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن 462 حالة بدمنهور و 210حالة اشغال بإيتاى البارود و 73حالة بوادى النطرون و 45 حالة بأبو حمص وتحرير 26محضر اشغال و29 حالة برشيد .

ومن جانبها وجهت نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.