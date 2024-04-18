الخميس 18 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة ليفربول وأتالانتا اليوم في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة والمعلق

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على أتلانتا الإيطالي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب جيويس في إطار منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 أبريل 2024.. صدام ليفربول وأتالانتا الأبرز

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كلوب يثير الجدل قبل ملاقاة أتلانتا الإيطالي بالدوري الأوروبي

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بقيادة المدير الفني يورجن كلوب رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يحتاج الريدز للانتصار برباعية نظيفة على الأقل لحسم التأهل بعد هزيمته بثلاثية في مباراة الذهاب.

وسقط ليفربول في فخ الهزيمة بثلاثية دون رد بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه أنفيلد في إنجلترا، سجلها جيانلوكا سكاماكا "هدفين" و ماريو باساليتش.

على الجانب الأخر يدخل فريق أتلانتا المباراة منتشيًا بالنتيجة الكبيرة التي حققها في مباراة الذهاب، حيث يتسلح بعاملي الأرض والجمهور لحسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراة ليفربول وأتلانتا والقناة الناقلة والمعلق :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أتلانتا في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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