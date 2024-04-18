اليوم.. انطلاق الجولة 28 من الدوري السعودي بـ 3 مباريات

تنطلق اليوم منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" والتي تشهد إقامة 3 مباريات مهمة أبرزها لقاء الشباب وأبها ونرصدها لكم في السطور التالية:

التعاون ضد الخليج ..

يستعد فريق التعاون لاستقبال ضيفه فريق الخليج في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب نادي التعاون الجديد، في افتتاح الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر شاشة SSC1 HD بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

الشباب ضد أبها ..

ويستقبل فريق الشباب ضيفه أبها على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب مساء اليوم لحساب الجولة 28 من الدوري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة عبر شاشة SSC1 HD بصوت المعلق حماد العنزي.

الفتح ضد الرائد ..

يحل فريق الرائد ضيفًا على الفتح مساء اليوم على ملعب نادي الفتح الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق جعفر الصليح.