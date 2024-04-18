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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عندما تصدى الأهالي للحملة الفرنسية.. أسيوط تحتفل بالعيد القومي (فيديو)

شهداء أسيوط
شهداء أسيوط

قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم محافظة أسيوط، إن المحافظة تشهد احتفالات العيد القومي اليوم الخميس، في ذكرى تصدي أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط للحملة الفرنسية.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الخميس، أن قرية بني عدي قدمت لمصر عددا كبيرا من العلماء في كل مجالات وقطاعات القطاعات، موضحا أن حملة “شوف أسيوط” انطلقت كي تسلط الضوء على أعلام المحافظة الذين منهم الزعيم جمال عبد الناصر، عمر مكرم، حافظ إبراهيم، محمود حسن إسماعيل، وغيرهم من الرموز والعلماء البارزين.

حملة شوف أسيوط تسلط الضوء على مشروعات المحافظة

وتابع أن المحافظة في هذه الحملة تسلط الضوء على المشروعات القومية التي تفخر بها محافظة أسيوط، مشروعات في كافة القطاعات في مجال الطاقة والري والبترول، موضحا أن محطة أسيوط تحظى أنها تضم بمحطتين من ضمن 25 محطة لمسار العائلة مقدسة، فتمثل قبلة لكثيرا من السائحين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن المحافظة من خلال حملة شوف أسيوط، تصل للمواطنين وللطلاب المدارس وشباب الجامعات من خلال ارشادات توضح معلومات عن محافظة أسيوط والمشروعات القومية بها، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة موضحا أن محافظة أسيوط كان لها السبق في أنها تضم 200 مشروع لمبادرة حياة كريمة. 

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