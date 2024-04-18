سولڤ SOLVE Holding ترفع رأس مالها إلى 10 مليون جنيهًا

إيهاب شلبي: نستهدف الوصول بالمحفظة الاستثمارية إلى 60 مليون جنيهًا خلال 2024

تعاون مع صناديق استثمار إماراتية في تنفيذ عمليات الاستحواذ وإعادة هيكلة شركات بعينها

رفعت شركة سولڤ SOLVE Holding للاستشارات، رأس مالها في يناير الماضي، وذلك في إطار خطط الشركة للتوسع والنمو.

وقال إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة شركة سولڤ SOLVE Holding إن رأس مال الشركة خلال يناير الماضي، بلغ 10 مليون جنيها مصريًا، مشيرًا إلى أن الشركة رفعت رأس المال المرخص إلى 100 مليون جنيه، في إطار خططتها الاستراتيجية للوصول بحجم محفظتها المالية إلى 60 مليون جنيه خلال عام 2024.

وأكد شلبي أن سولڤ SOLVE تستهدف التوسع في عدد من القطاعات الاستثمارية في السوق المصري، على رأسها: (القطاع العقاري واستصلاح الاراضي الزراعية، والأغذية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات)، وذلك بما يعزز القيمة السوقية للشركة، استعداداً لطرح أسهمها في البورصة المصرية.

وأشار رئيس مجلس إدارة سولڤ SOLVE Holding، إلى أن الشركة تستهدف حاليًا الاستحواذ على كيانات عبر نوعين من الاستثمار، الأول استثمار طويل الأجل يتم من خلال شراء حصص حاكمة تمكنها من السيطرة على مجلس الإدارة ومن ثم القيام بعمليات الهيكلة اللازمة للشركة التي تم الاستحواذ عليها، والثاني استحواذات قصيرة الأجل.

ونوّه إيهاب شلبي بأن الشركة تعمل على دراسة تنوع قطاعات الاستثمار من خلال الاستحواذ على فرص استثمار متنوعة واقتناصها، بعد إعداد الدراسات اللازمة بهدف إنتاج كيان قانوني قوي متعدد مصادر الدخل، تأهيلًا لطرحها في البورصة المصرية.

وأعلن رئيس مجلس إدارة سولڤ SOLVE Holding عن تفاوض الشركة مع صناديق استثمار إماراتية للمشاركة معها في تنفيذ عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة لشركات بعينها.

جدير بالذكر أن سولڤ SOLVE Holding، هي شركة مساهمة مصرية، تعمل في قطاع الاستشارات، والاستثمار في أسهم البورصة المصرية ، والطروحات، وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المشروعات الاستثمارية في قطاعات عديدة، وهو الغرض الذي نشأت الشركة من أجله، من بينها: التكنولوجيا، والزراعة، والصناعات الغذائية، والعقارات، بهدف تعظيم العائد الاستثماري.

وتتميز شركة سولڤ بالاعتماد على فريق من المحللين الفنيين والماليين ذوي الخبرة لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية، وكذلك تنوع الاستثمار لتقديم فرص استثمار متنوعة لتلبية احتياجات مستثمريها المختلفة.