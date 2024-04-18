تدمير 4 منازل في مدينة فورونيج الروسية إثر هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية

قال حاكم مدينة فورونيج الروسية، ألكسندر جوسيف، إن أربعة منازل لحقت بها أضرار نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على المدينة.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسوية "تاس"، قال جوسيف عبر قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي التلجرام: "ستعمل خدمات المدينة اليوم في موقع سقوط حطام الطائرات بدون طيار في فورونيج، وستوضح الأضرار التي لحقت بالمرافق الخاصة وستبدأ في إصلاح المنازل الأربعة المتضررة في الوقت الحالي".

وبحسب حاكم مدينة فورونيج الروسية، فقد اكتشفت الدفاعات الجوية المناوبة في منطقة فورونيج، الليلة الماضية، عدة أهداف جوية ودمرتها، بما في ذلك ثلاثة مجسات للطقس.

وتابع إن حالة المرأة التي أصيبت مساء 17 أبريل عندما تحطمت طائرة أوكرانية بدون طيار في فورونيج تم تقييمها على أن حالتها متوسطة ومستقرة، وقال: "لقد تم نقلها إلى المستشفى، والوضع تحت السيطرة".

وفي سياق متصل نقلت "روسيا اليوم" أن وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس أعلنت عن إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني على أراضي روسيا باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيرات ومناطيد الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ RM-70 Vampire ، و16 طائرة بدون طيار ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، كما اعترضت طائرة مسيرة واحدة ودمرت 3 مناطيد صغيرة فوق مقاطعة فورونيج، وفقًا لروسيا اليوم.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف بأن شخصين، رجل وامرأة قد أصيبا جراء الهجمات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية.