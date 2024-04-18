موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز علي مانشستر سيتي

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3.

وضرب فريق ريال مدريد الإسباني موعدًا مع بايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويستعد الملكي لمواجهة نظيره برشلونة، في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام برشلونة، يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الميرنجي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد الفريق الكتالوني في المركز الثاني برصيد 70 نقطة.