موعد مباراة آرسنال القادمة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، من بطولة دوري أبطال أوروبا، بشكل رسمي على يد بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد خسارته مساء أمس الأربعاء.

وخسر آرسنال في مباراة الإياب التي أقيمت أمس الأربعاء أمام بايرن ميونخ بهدف دون مقابل، فيما تعادل إيجابيًا بهدفين في الذهاب، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد آرسنال لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري.



وتقام مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون، على أرضية ملعب استاد مولينيو، في إطار منافسات البريميرليج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.