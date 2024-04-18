تعليق جوارديولا بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

أبدي المدرب الإسباني بيب جوارديولا استياءه من الخسارة علي يد ريال مدريد ووداع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.

وخسر مانشستر سيتي أمام ريال مدريد بركلات الترجيح ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.

قال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: “لا يوجد أي ندم على المستوى، لعبنا بشكل مذهل من كل النواحي، خلقنا العديد من الفرص ولكن كرة القدم لا تعرف سوى تسجيل الأهداف”.



وتابع: “ريال مدريد كان الأفضل اليوم لذلك هم في نصف النهائي ونحن لا تهاين لهم وشكراً لكل لاعبي مانشستر سيتي”.

واوضح المدرب الإسباني أن الثلاثي إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين واكانجي هم من طلبوا التبديل في لقاء اليوم بسبب عدم قدرتهم على إستكمال المباراة.

وعلى الجانب الآخر من المقرر أن يلتقي ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع نظيره بايرن ميونخ الذي تأهل بعد الفوز على آرسنال