الصفدي: لا يمكن الاستغناء أو استبدال وكالة الأونروا

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أنّ رسالة الأردن مباشرة في أنه لا يمكن الاستغناء أو استبدال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".



وقال الصفدي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع إيان بورج، وزير خارجية مالطا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، والمفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني‬، وذلك قبيل انطلاق أعمال اجتماع مجلس الأمن‬ الدولي حول الشرق الأوسط‬ والقضية الفلسطينية‬ - إن الحملة التي تقودها إسرائيل ضد وكالة "أونروا" لقتل مسألة اللاجئين الفلسطينين، حيث ينبغى حماية وإنقاذ وتمكين الوكالة.

وأشار الصفدي إلى أن رسالة الأردن مباشرة في أنه لا يمكن الاستغناء أو استبدال وكالة "أونروا"، فيما حث كل الشركاء على الاستمرار في دعم "أونروا" وتزويدها التمويل الازم لأن تتمكن من تقديم خدمات المساعدة المنقذة للحياة في قطاع غزة.

ودعا الصفدي، الاستمرار في دعم اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة (الأردن، لبنان، سوريا، قطاع غزة، الضفة الغربية) التي تخدمها، حيث إنّ الناس يموتون في غزة والمزيد سيموت لأن "أونروا" لا يسمح لها القيام بعملها وأن تساعد الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الأردن أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين ، مؤكدا أهمية وكالة "أونروا" والضرر الذي سيقع عليها أذا لم يسمح لها بالقيام بعملها.

ونبه إلى أن كل دولار يؤخذ من "أونروا" هي حياة تسلب من الناس في قطاع غزة وكل دعم "لأونروا" هو دعم مباشر لإنقاذ حياة الناس الذي يعيشون في هذه الأزمة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل على الناس في قطاع غزة.

من جانبه، أشاد فيليب لازاريني‬ بدور الأردن الداعم لعمل أونروا، مشددا على ضرورة عدم وقف الدور الإنساني الذي تقوم به الوكالة.

ودعا الدول الداعمة للأونروا الاستمرار في هذا الدعم حتى تتكمن من عملها داخل فلسطين وخارجها.