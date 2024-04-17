عاجل.. الأردن تتعرض لهجمات سيبرانية قوية

تعرض قبل قليل موقع ملك الأردن عبد الملك بن الحسين، وعدد من المواقع والمؤسسات الأردنية، لهجمات سيبرانية قوية.

وأعلن الناطق باسم الجيش، في بيان: " فجر الثلاثاء الماضي، قام سلاح الجو بزيادة طلعاته الجوية وذلك لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة".

استهداف سيبراني يضرب الأردن





وقال إن "هذا الاجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظرا لما تشكله من تعد على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه".