عاجل
الدفاع المدني ينتشل 11 شهيدًا بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات عاجل.. غارات إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام بجنوب لبنان زلزال بقوة ٦.٣ درجة يضرب غرب اليابان
الخميس 18 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البحرية المغربية تنقذ ١٣١ شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة غير مشروعة

البحرية المغربية
البحرية المغربية

 

أنقذت البحرية المغربية،131 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة.

txt

فتح أسواق المغرب أمام البطاطس المصرية.. وفرة محلياً ولا داعٍ للخوف من ارتفاع الأسعار

txt

الرئاسة الاقليمية تشارك بالمنتدى الوطني الخامس عشر للإعاقة برعاية ملك المغرب

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أن ذلك جاء خلال عمليتين منفصلتين، على بعد خمسين كلم شمال – شرق مدينة العيون المغربية.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص ينحدرون من بلدان إفريقية من بينهم 27 امرأة و8 قاصرين، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأفاد بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء العيون المغربي وتسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.

مواد متعلقة

فتح أسواق المغرب أمام البطاطس المصرية.. وفرة محلياً ولا داعٍ للخوف من ارتفاع الأسعار

الرئاسة الاقليمية تشارك بالمنتدى الوطني الخامس عشر للإعاقة برعاية ملك المغرب

منتخب الصالات يخوض تدريبه الأول فى المغرب بحضور أبوالوفا

تعرف على موعد أذان المغرب في آخر أيام شهر رمضان بسوهاج

لاعب موناكو يشعل صراع بين المغرب وفرنسا

المغرب يترقب أسوأ حصاد للحبوب منذ 17 عامًا خلال الموسم الحالي (شاهد)
الجريدة الورقية