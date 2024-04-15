الرئاسة الاقليمية تشارك بالمنتدى الوطني الخامس عشر للإعاقة برعاية ملك المغرب

غادر القاهرة فجر اليوم الدكتور عماد محي الدين مدير قطاع الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، متوجها للعاصمة المغربية الرباط لتمثيل الرئاسة الاقليمية والمشاركة بمحاضرة هامه عن الاولمبياد الخاص والدور الذى يلعبه من خلال الرياضات الأولمبية التي يمارسها ذوي الاعاقة الفكرية بدول المنطقة.

وذلك في المنتدى الوطني الخامس عشر للإعاقة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس ملك المغرب . ويقام المنتدى منذ عام 2008 و الذي يعتبر حدثا علميا، ثقافيا ورياضيا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم إضافة الى الجمعيات والمهنيين العاملين في المجال.

ويقام المنتدى الوطني خلال احتفالات المغرب باليوم الوطني للإعاقة وذلك في الفترة من 16 وحتى 19 ابريل ، ويقام المنتدى تحت عنوان رياضة الأشخاص ذوي الاعاقة رافعة للتنمية الدامجة علاج وتميز ، وسوف يقوم د. عماد بإلقاء محاضرة علمية تحت عنوان اهمية الرياضة للأشخاص ذوي الاعاقة: التأثير النفسي والاجتماعي والتربوي على الاعاقة الفكرية والحركية

وكان المنتدى قد وجهة دعوات لعدد من الخبراء من المنظمات الدولية والمؤسسات الجامعية والخبراء في مجال الإعاقة إضافة الى المجتمع المدني والقطاع الحكومي والخاص ويهدف المنتدى من اقامته الى تعزيز حقوق ذوي الاعاقة من اجل حصولهم على كافة أشكال الرعاية على مختلف الأصعدة .