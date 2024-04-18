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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أفريقيا يحسم مصير كولر مع الأهلي

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي يترقب مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما علمته أن مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مرتبط ببطولة دوري أبطال أفريقيا وفي حال الخروج من دور نصف النهائي سيتاكد رحيل كولر عن القلعة الحمراء".

وتابع:"هناك غضب داخل النادي الأهلي من إدارة كولر لمباراة الزمالك ونزيف النقاط في بطولة الدوري الممتاز".

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