ارتيتا: دفعنا ثمنا باهظا لخطأ وحيد أمام البايرن

أكد الأسباني مايكل ارتيتا المدير الفني للارسنال ان فريقه دفع ثمنا غاليا لخطأ وحيد ارتكبه في مواجهة الاياب للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا والتي جمعته بفريق بايرن ميونخ الألماني على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونخ .

وكان فريق الارسنال قد ودع مسابقة دوري أبطال أوربا من الدور ربع النهائي بعد خسارته بهدف مقابل لاشىء امام منافسه بضربة رأس للاعب وسط بايرن ميونخ جوشوا كيميتش ليفقد الارسنال حلمه بالوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا للمرة الاولى منذ عام ٢٠٠٩ .

وقال مايكل ارتيتا عقب المباراة : لا أجد الكلمات التي اعقب بها على الخروج من دوري الأبطال. كلي حزن على هذا الخروج من الدور ربع النهائي ولا اعرف كلمات استطيع بها مواساة الاعبين عقب المباراة وفي غرفة خلع الملابس .

وأضاف المدير الفني للارسنال : واجهنا بمنتهي الشجاعة فريق صاحب خبرات عريضة في بطولة دوري أبطال أوربا والفارق في النهاية بين الفريقين كان ضئيلا للغاية . في المباراة الاولى ارتكبنا هفوتين وسجلوا فينا هدفين وهو امر لا يمكن تقبله في مباريات على هذا المستوى بينما في مباراة العودة لم نرتكب اي أخطاء سوى خطأ وحيد سجلوا منه هدف الفوز. حاولنا بعده بعدة طرق محاولة تسجيل هدف لكن كان الأمر في منتهى الصعوبة ولم ننجح في التسجيل .

ووجه مايكل ارتيتا الشكر للاعبيه على ما قدموه خلال مشوار بطولة دوري أبطال أوربا هذا الموسم مؤكدا ان الارسنال بحاجة للمزيد من الخبرات حتى يمكنه اعتلاء القمة اوربيا .

وأضاف ارتيتا : هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الارسنال في دوري أبطال أوربا منذ سبع سنوات . بعد الإبتعاد لسبع سنوات كنا نرغب في التأهل الى الدور نصف النهائي او النهائي لكن الأمور لا تقاس بهذا الشكل فهناك اندية تشارك باستمرار في البطولة وتدعم صفوفها بلاعبين كبار ولم تنجح في الوصول لما وصلنا اليه .