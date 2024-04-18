محافظ جنوب سيناء ووزيرة الثقافة يتفقدان أعمال تطوير المسرح المكشوف بالطور

قام اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعميد ايهاب السيد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع - الشركة العربية العالمية للبصريات- (الجهة المنفذة)، بجولة تفقدية داخل المسرح المكشوف الجاري تطويره بمدينة طور سيناء بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة تتخطى الـ29 مليون، للوقوف على مراحل التنفيذ به، وذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، و أمل عبد الله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريح، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

وقالت وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل على رفع كافة أكثر من موقع تابع للثقافة على أرض جنوب سيناء، ومن المقرر أن يجري افتتاح أغلب المواقع الجاري تطويرها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه يجري توفير الخدمات الثقافية بجنوب سيناء، وكافة المحافظات الحدودية، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية التي يكفله القانون والدستور لأبناء هذه المناطق.

وأوضحت أن الخدمات الثقافية تحظى بدعم شديد من قبل محافظ جنوب سيناء، وهذا الدعم جعلها في مقدمة المحافظات الحدودية في المجالات الثقافية المتنوعة، مؤكدة أن الوزارة ستدعم المحافظة خلال الفترة المقبلة بمكتبة متنقلة، لتتجول داخل مدن ووديان وقرى والتجمعات البدوية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، إنه من المقرر أن يجري افتتاح المسرح المكشوف في نهاية شهر يونيو المقبل، ليكون منارة حضارية ثقافية، لإقامة الحفلات المتنوعة على هذا المسرح خلال هذا الموسم الصيفي، ليصبح أحد صروح الثقافة الكبرى على أرض المحافظة، كونه لن يقتصر فقط على تقديم الحفلات الغنائية والاستعراضية ، ولكنه معد ليكون قلعة لتعليم أبناء المحافظة أشكال الفنون المختلفة.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق لإقامة مهرجان سينمائي عربي وعالمي على أرض مدينة السلام شرم الشيخ، وذلك لتنشيط السياحة على أرض المدينة.

واستمعت وزيرة الثقافة، ومحافظ جنوب سيناء، إلى شرح وافي عن تطوير المسرح المكشوف والبالغ مساحته 10 آلاف و500 متر مربع، وتتضمن أعمال التطوير إضافة غرف ومباني ليصبح مسرح متكامل يضم فنون شعبية وتشكيلية، ومكتبة أطفال، ونوادي تكنولوجيا، وقاعات متعددة الأغراض، ومكتبات.