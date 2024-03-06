خبير تكنولوجيا معلومات: عطل “فيسبوك” ليس الأول والتكنولوجيا ليست خالية من الأخطاء

أكد أحمد طارق، خبير تكنولوجيا معلومات، أن عطل “فيسبوك” أمس ليس الأول من نوعه في الفترة الأخيرة فهذه الأعطال الكبيرة قد تحدث في أي وقت وعلى أي منصة عالمية، موضحًا أن التكنولوجيا ليست خالية من الأخطاء بنسبة 100%، مشددًا على أن جميع المستخدمين يمكنهم تعزيز أمان حساباتهم عبر جعل كلمات السر للحسابات تزيد عن 16 رقما أو حرفا، بهدف تقليل احتمالية تعرض الحسابات للاختراق.

عطل منصة “فيسبوك”

ونوه “طارق”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد على قناة "TeN"، أن المشكلة التي واجهت فيسبوك ليست مجرد مسألة فنية تتعلق بالبنية التحتية للشبكة بل تتجاوز ذلك، لتشمل خسارة ثقة العملاء والمستخدمين، الذين يمثلون رأس المال الأساسي للشركة.

تبني استراتيجيات أمنية فعالة

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الاضطرابات التقنية التي تشهدها شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت على مستوى العالم، ما يستدعي توخي الحذر وتبني استراتيجيات أمنية فعالة لحماية البيانات الشخصية والحسابات الرقمية.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور وليد حجاج خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات تفاصيل العطل الذي ضرب فيسبوك وانستجرام، مؤكداً أن العطل ضرب شركة ميتا بأكملها والجي بي اس، والماسنجر، ولم تصدر الشركة أي اعتذار رسمي أو توضيح عن العطل سوى أنه عطل فني.

وقال خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات خلال مداخلة هاتفية على فضائية etc،مساء اليوم أن خدمات شركة “ميتا” تعطلت بشكل كامل و المستخدمون شعروا بأن حساباتهم سُرقت وكان هناك إحساس بالهلع، مشيرًا إلى أن الشركة لم تتمكن من حل الأزمة بشكل كلي، وأن هناك بعض الأعطال لم تُحل بعد ولابد من وجود قنوات تواصل بديلة.

وأشار إلى أنه من الصعب تعويض المستخدمين المتضررين، لاسيما أن الشركة رفضت تعويض العاملين لديها والذين رفعوا قضايا ضد "ميتا" رغم أنه صدر حكم ضدها إلا أنها رفضت تعويضهم بالأموال.