وزير الثقافة تثني على مواهب جنوب سيناء

أثنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على مواهب ابناء جنوب سيناء المتميزة، كما أشادت بدور محافظ جنوب سيناء في رعاية تلك المواهب، وحرصه علي توفير الخدمات الثقافية لمواطني المحافظة.

جاء ذلك خلال دعوة اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وزيرة الثقافة لزيارة مبنى ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وذلك علي هامش زيارتها لتفقد الأعمال الانشائية بالمسرح المكشوف بمدينة طور سيناء.

وشهدت وزيرة الثقافة عرض لكورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، وغناء مطربة جنوب سيناء الاولى " اروى صالح" احدى مواهب المحافظة التي تبناها ورعاها محافظ جنوب سيناء علي مدار 8 أعوام، وعرض جمياز لاحد مواهب المحافظة.

وأشادت الوزيرة خلال التفقد باللمسة الفنية والجمالية بالمبني وحرص المحافظ علي نشر روح البهجة والدافع لأداء الأعمال بدقة وتميز ، واستخدام التكنولوجيا والتقنيات لانجاز اعمال المواطنين بسهولة ويسر.

وحضر الجولة التفقد الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العلم، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.