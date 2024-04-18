د.عبدالسند يمامة ينعي القيادية الوفدية الكبيره مواهب الشوربجي الوفدي

نعي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد القيادية الوفدية الكبيره الأستاذه مواهب الشوربجي رئيس اتحاد المرأة الوفدية الذي وافته المنية اليوم .

وقال رئيس الوفد في بيان النعي أن الراحله الكريمه كانت مثالآ للوطنية والوفدية الخالصة من عائليه سياسيه كبيره .. وسياسيه كبيره عرفناها في الوفد رمزآ للشرف والأمانة و التعاون والود والمحبه للجميع .

واضاف:بالنيابة عن نفسي وأسرتي وجموع الوفديين اتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحله الكريمه ولجميع أبناء العائلة في الفقيد ..وانا لله وانا اليه راجعون