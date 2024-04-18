الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

د.عبدالسند يمامة ينعي القيادية الوفدية الكبيره مواهب الشوربجي الوفدي

القيادية الوفدية
القيادية الوفدية الكبيره الأستاذه مواهب الشوربجي

نعي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد القيادية الوفدية الكبيره الأستاذه مواهب الشوربجي رئيس اتحاد المرأة الوفدية الذي وافته المنية اليوم .

وقال رئيس الوفد في بيان النعي أن الراحله الكريمه كانت مثالآ للوطنية والوفدية الخالصة  من عائليه سياسيه كبيره .. وسياسيه كبيره عرفناها في الوفد رمزآ للشرف والأمانة و التعاون والود والمحبه للجميع .

واضاف:بالنيابة عن نفسي وأسرتي وجموع الوفديين اتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحله الكريمه  ولجميع أبناء العائلة  في الفقيد ..وانا لله وانا اليه راجعون

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