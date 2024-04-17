انطلاق موسم حصاد محصول القمح بالمنوفية



صرح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن البدء في توريد محصول القمح لهذا العام 2024 ، حيث تم توريد ما يزيد عن 680 طن حتى الأن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم الحصاد، مؤكدا على أنه تم رفع درجة الاستعداد التام وجاهزية الصوامع والشون والهناجر لموسم التوريد ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باعتباره محصولاً استراتيجيا هاماً.

توريد ما يزيد عن 680 طن قمح ومتابعة مستمرة لانتظام عمليات التوريد



ووجه محافظ المنوفية التموين والزراعة بالمتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على سير العمل بكافة الصوامع والشون بنطاق المحافظة أولاً بأول وتسهيل كافة إجراءات استلام القمح وتذليل العقبات للتيسير على المزارعين لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، فضلاً عن مراجعة أعمال لجان فحص القمح والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع حفاظاً على المحصول ، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

المتابعة الميدانية لانتظام عمليات التوريد بالشون والصوامع وتذليل العقبات أمام المزارعين



وقد أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع ، مناشداً جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة ، ومشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

13 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر لتخزين القمح المحلي



من الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء موسم توريد القمح المحلي رسميا في كافة النقاط والمراكز التسويقية لاستقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين اعتبارا من يوم الاثنين 15 أبريل الجاري ، هذا وبلغ إجمالي مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق محافظة المنوفية (13) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر.

وزارة التموين بمحافظة المنوفية

من جانبه ، أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أن إجمالى مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت (13) موقع ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن (135 ألف طن) تتنوع ما بين (8) شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع ، و (3) صوامع تابعة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، وعدد (2) صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية



وأضاف المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت ( 99 ألف و 967 فدان و20 قيراط ) بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أنه تم الربط المقارن بين المساحات التى تم حصادها ودراسها وبين كمية التوريد، لافتا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لاحكام السيطرة على عمليات التوريد والمرور الميداني والمستمر وتكثيف حملات توعية المزارعين " ائتمان – اصلاح زراعي " بالمزايا والاجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدولة لتشجيعهم وتحفيزهم على التوريد .