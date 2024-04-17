محافظ المنوفية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا

ويؤكد دعمه الكامل لدفع عجلة الإستثمار..

المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا

إعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بقويسنا ، والذي يضم كافة الإشتراطات والضوابط الإنشائية وعروض شبكات الطرق بما يسهم في دفع عجلة الإستثمار بالمنطقة وضمان إستغلال الإراضي في الأغراض المخصصة لها ، بحضور اللواء أحمد أبو الغار مدير المنطقة الصناعية بقويسنا .

إهتمام الدولة ودعمها الكامل للاستثمار والمستثمرين



وأكد المحافظ علي دعمه الكامل للاستثمار والمستثمرين ، مشيراً الي أهمية هذه الخطوة وإنعكاسها علي ملف الإستثمار كونه أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ، وذلك في ظل إهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإتخاذ كافة إجراءات دفع عجلة الإستثمار للمشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة .

اجتماعاً موسعاً لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

وفي سياق أخر عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومعدلات الإنجاز بقرى مركزى أشمون والشهداء وذلك للإسراع في إنهاء المشروعات ودخولها الخدمة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري ، جاء ذلك بحضور عدد من الجهات والأجهزة المعنية .

آخر مستجدات موقف تسليم عدد من مشروعات المبادرة بقطاعات الصحة والتضامن الإجتماعي والطرق والغاز والإتصالات



حيث تابع محافظ المنوفية آخر مستجدات موقف تسليم عدد من مشروعات المبادرة بقطاعات الصحة والتضامن الإجتماعي والطرق والغاز والإتصالات ، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيداً لاستلامها وكذا تسريع معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية لنهوها في أسرع وقت ممكن لدخولها الخدمة.



هذا وأكد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقري الريف المصري .