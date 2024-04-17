تأجيل محاكمة 4 متهمين بالشروع فى قتل مزارع بكرداسة

اجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 4 متهمين بالشروع فى قتل مزراع، تدخل لفض مشاجرة بينهما وبين مزراع آخر حال تواجده فى الرقعة الزراعية خاصته فى كرداسة لجلسة 12 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين " ا ، م" و "ا . م" و "ع . ب" و "م . أ" ، شرعوا فى قتل المجنى عليه "أ . ح" مزراع، عمدا مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض مخططا إجراميا، أنفذوه باستخدام أسلحة نارية، بأن توجهوا صوب الرقعة الزراعية خاصة المجنى عليه، متيقنين تواجده بها منهمكا فى أعماله الزراعية، وما أن أبصروه حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية، أستقر أحدها بوجهه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وقال المجنى عليه خلال التحقيقات، إنه حال تواجده رفقة شقيقه بالرقعة الزراعية خاصتهما لمباشرة أعمال الفلاحة، أبصر نشوب شجار فيما بين مزراع أخر والمتهمين الثانى والثالث، تدخل لفضه، ولم يمضى على فض الشجار ومغادرة المتهمين بضعة دقائق، حتى أبصرهما عائدين رفقة المتهمين الأول والرابع وآخرين مجهولين محرزين لأسلحة نارية "فرد خرطوش" أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، استقر أحدهم بوجهه، وتسبب فى فقد البصر بالعين اليسرى.

حبس المتهمين بسرقة وإصابة سائق توك توك في شبرا الخيمة

وفي واقعة اخري ، امرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بحبس المتهمين باستيقاف سائق توك توك وسرقته بدائرة شبرا الخيمة،وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للعقيد محمد ابو مندور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بقيام شخصين باستيقاف سائق مركبة "توك توك" حال سيره بمنطقة شبرا الخيمة بدعوى توصيلهما وأثناء سيرهم قاما بإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته وقاما بالاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مركبة التوك توك المبلغ بسرقتها وسلاح أبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .