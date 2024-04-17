غدا.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف ممدوح عباس

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا دعوى السب والقذف المقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.

تأييد حبس مرتضى منصور

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

شهدت منطقة العبور التابعة لمحافظة القليوبية ،واقعة مأساوية، حيث تقدمت إحدى السيدات مقيمة بمنطقة العبور بالقليوبية، ببلاغ بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، لهتك العرض من قبل أحد الأشخاص يبلغ من العمر 65 سنة.

سيدة تتهم جارها الستيني بالتعدي وهتك عرض طفلتها الصغيرة في العبور

وإن ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات، تعرضت لهتك العرض من جارها الستيني، أمام أعين زوجته، موضحة أنها حررت محضرًا بقسم شرطة العبور، وتم القبض على المتهم، وإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، لعدم اكتمال رواية الصغيرة، التي لم تكن تدري ما حدث معها بالتحديد.

وأضافت السيدة، أنه بالكشف على ابنتها، أفادتها الطبيبة بأنه تم الاعتداء عليها أكتر من مرة، وبعرضها على الطب الشرعي أكد ما جاء على لسان الطبيبة، وان ابنتها تم الاعتداء أكتر من مرة.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العبور، بلاغا من أسرة طفلة تفيد بتعرض ابنتها البالغة من العمر 8 أعوام، لواقعة تعدي جنسي على يد جارها الستيني.

بالانتقال والفحص تبين قيام رجل يدعى "ف.إ"، 65 سنة، مقيم بمنطقة العبور، وأنه تعدى اعتداء كاملا على الطفلة البالغة 8 سنوات والمقيمة بذات العقار، وحررت السيدة محضرا يحمل رقم 2080 جنح العبور.

وفي سياق اخر شهدت منطقة عزبة الأبيض بقرية ابوزعبل بمدينة الخانكة، اليوم ، واقعة مأساوية، حيث قامت ربة منزل ووالدها بقتل شخص، إثر استدراجه إلى منزلهما وتعذيبه وتصويره صور مخلة.

كانت البداية إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية،بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود استغاثة من شخص بسماع صوت أحد الاشخاص يستغيث داخل منزل مجاور.

وعلى الفور تم الانتقال إلى المنزل، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على شخص يدعى أبو بكر.ح. ا، 51 عاما، مربوط ومصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد، ونقل المجنى عليه إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال تلقي العلاج متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.