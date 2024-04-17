قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في القضية المعروفة إعلاميا بـ عروس المحلة رقم 828 لسنة 2024 جنايات قسم ثان المحلة والمقيدة برقم 38 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، بالحبس عامين.

السجن عامين للمتهم بقتل زوجته عروس المحلة

وكشف قرار إحالة المتهم بقتل زوجته عروس المحلة لمحكمة الجنايات أن المتهم قتل المجني عليها وتدعى روان محمد عبد السلام -زوجته -عمدا دون قصد أو سبق إصرار بأن تعدى عليها طعنا بسلاح أبيض سكين، قاصدا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياتها على الفور.

وجاءت أقوال شاهد العيان حول الواقعة، كالتالي: اسمي محمد. ا. ع 41 سنة، وأعمل تاجر سيارات وقطع غيار سيارات ومقيم بالمحلة الكبرى، وبسؤاله عن معلوماته حول الواقعة، أجاب: اللي حصل أن يوم الواقعة 3-12-2023 يوم السبت بالليل حوالي الساعة 1:47 لقيت أحمد. ع بيتصل بيا على التليفون المحمول بتاعي وبيقولي تعالى شقتي بسرعة لأن كان فيه خناقة بينه وبين مراته، ومراته روان محمد عبد السلام واقعة على الأرض وفاقدة الوعي ومبتتكلمش ولا بتنطق.

وأضاف الشاهد في أقواله: وهو مش عارف يعمل إيه وقالي تعالى عشان نوديها أي مستشفى فأنا قلت له حاول تفوقها لحد لما اجيلك فهو قالي إن هي فيها خبطة في بطنها، وبسأله جت منين قالي إن هي كانت بتضربه بسكينة بس معرفش الضربة جت منين فانا قلقت من كلامه، وقلت له أنا جايلك في الطريق واتصلت على القسم.

وأكمل الشاهد على جريمة مقتل عروس المحلة: وقلت له على اللي حصل فهو قالي إنه هيبعت ليه ضابط من القسم يقابلني على مزلقان الشعبية، وأنا في الطريق أحمد. ع. ع اتصل عليا وقلت له إني جايب القسم ورايح له فقالي طب بسرعة علشان لو هنقدر ننقلها المستشفى ونلحقها.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا من العميد مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغا بالعثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 22 عاما - ترتدي كامل ملابسها ومسجاه على ظهرها وبها طعنة نافذة بالبطن وممسكة بيدها سلاح أبيض سكين وعليه آثار دماء

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان المحلة، وتبين أن الجثة تدعى روان محمد عبد السلام -ربة منزل- وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها وتم القبض عليه والتحفظ على سلاح الجريمة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبسه عدة مرات وتحويله إلى محكمة الجنايات.