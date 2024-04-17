إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثقافي السنوي

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم النسخة الأولى من مهرجانها الثقافي السنوي إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024 (AUC Tahrir CultureFest ) بمقرها في التحرير، حيث يتضمن المهرجان مجموعة واسعة من الفعاليات التي تُركّز على مدينة القاهرة.

انطلق المهرجان باحتفالية مسائية بحضور كوكبة من الشخصيات العامة البارزة والوزراء والمسئولين والكُتّاب والفنانين ورجال الأعمال وأساتذة وطلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

تفاصيل أمسية الجامعة الأمريكية

بدأت الأمسية بحفل استقبال تلاه افتتاح معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة وعرض لكورال القاهرة. وفي كلمته في إفتتاح المهرجان اليوم صرح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلّال أن حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير كان دوماً جزءاً من الحياة الفكرية والثقافية الغنية لهذه المنطقة وأنه يأمل أن يضيف المهرجان الثقافي السنوي الجديد فصلاً أخر إلى هذا التاريخ.

وأضاف "يستند المهرجان إلى التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة الثابت تجاه الحي والمدينة التي تمثّل موطننا. ونأمل من خلاله (المهرجان) أن نسهم في الجهود الرامية إلى استعادة الحيوية الفكرية والثقافية لمنطقة وسط القاهرة. سيقدم لكم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخريجين والعاملين بالجامعة على مدار الأسبوع مناقشات ومعارض فنية وعروض حول مدينة القاهرة. آمل أن تحضروا الفعاليات التي تناسب اهتماماتكم." .

جدير بالذكر أن إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024 هو حدث ثقافي على مدار أسبوع تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتمتد أنشطته حتى يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2024، حيث يتضمن معرضاً للكتب بالتعاون مع مكتبات تنمية ومعرضًا فنياً تاريخيا لمحفوظات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وورش للحرف اليدوية القاهرية، ومجموعة مختارة من العروض الفنية وسلسلة من حلقات النقاش وورش العمل التي تضم متحدثين من الخبراء والمتخصصين في موضوعات مختلفة عن القاهرة.

وفيما يلي مقتطفات من الفعاليات البارزة المقرر إقامتها أيام 18 و19 و20 أبريل. للاطلاع على البرنامج الكامل، يرجى الضغط على الرابط الخاص بكل يوم من أيام المهرجان.



قراءات شعرية من الأعمال الكلاسيكية للشاعر سيد حجاب، القاعة الشرقية، من الساعة 1:00 إلى 2:00 مساءً

ستتضمن الجلسة قراءات لطلاب مركز دراسة اللغة العربية للوافدين، يليها عرض موسيقي للطبـلة بواسطة فريق طبلة الست.

نقاش مفتوح - مبادرات قاهرية: فيها حاجة حلوة، القاعة الشرقية، من الساعة 5:00 إلى 6:00مساءً

ستناقش هذه الجلسة مبادرات لأربعة شباب من القاهرة مستوحاة من مدينتهم. ستتناول الجلسة أيضاً عرضاً لمشروعاتهم، وأبرز أعمالهم المتعلقة بالقاهرة والتحديات التي يواجهونها. المتحدثون هم عبد العظيم فهمي، مؤسس سيرة القاهرة؛ وأميرة عيد، مؤسسة وصال ورلد واختصاصية اتصالات؛ ومحمد حمدي، مؤسس رسم مصر وأستاذ الفنون الجميلة بجامعة حلوان؛ وسامية الخضاري خريجة عام 2015، مؤسسة قاهرواية وكبيرة مصممي الجرافيك، إنفومينيو. تدير النقاش الدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عرض ومناقشة "مِش ذنبك" حول التحرش الجنسي، القاعة الشرقية، من الساعة ا7:00 إلى 8:00 مساءً

عرض مسرحي وجلسة نقاش حول التحرش الجنسي في مصر. ستتناول المناقشة التي تلي العرض ظاهرة التحرش الجنسي وكذلك جهود توعية المجتمع وتقليل الحوادث وتمكين الضحايا من التحدث علانية. المتحدثون هم كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ وفرح شاش خريجة الجامعة عامي 2009 و2012، المؤسس المشارك Community Hub؛ وجيليان كامبانا، أستاذة الفنون والعميد المشارك لدراسات البكالوريوس لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. تدير النقاش د.دينا أمين، الأستاذ المشارك للفنون ومديرة برنامج المسرح.

