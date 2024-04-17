شعبة المخابز بالدقهلية تحذر أصحاب المخابز من استخدام الخميرة الجافة

أصدرت شعبة المخابز بالدقهلية، بيانا طالبت فية أصحاب المخابز بالتوقف التام عن استهلاك الخميرة الجافة تماماً لحين تدخل المسؤولين لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفرض رقابه على ارتفاع الأسعار الغير مبرر واستخدام الخميره الطريه بدلا منها.

وقالت إننا نواجه جميعا منذ فتره طويلة ارتفاعات متكررة في أسعار الخميرة الفورية وصلت الي زيادة 400 جنيه دفعة واحدة، فيما يبدوا لنا انه استغلال واحتكار لمنتجي الخميره الجافه دون ادني مراعاة للظروف الاقتصاديه التي تمر بيها البلد

وأضافت بالرغم من القرارات التي اتخذتها القياده السياسيه على تخفيض الاسعار الغذائيه في الاسواق عاما الا انهم يصمون آذانهم عن هذه القرارات الا اننا فوجئنا بارتفاع سعر الخميره سعر جنوني لم يسبق له مثيل مما يؤثر بشكل سلبي علي العمليه الانتاجيه.

وكانت أسعار الخبز السياحى والفينو وكافة المخبوزات قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى أسواق الدقهلية رغم وجود تراجع كبير لسعر طن الدقيق في الأسواق المحلية بنحو 2000 جنيه للطن الواحد ليسجل 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه (هبوط بنسبة 12.5%) بعد الإفراجات الجمركية عن كميات كبيرة من البضائع في الموانئ.

وقام أصحاب مخابز الخبز السياحى بزيادة سعره زيادة غير مقبولة، فوصل سعر الرغيف الذى كان يباع ب 50 قرشا إلى جنيهان، وفى بعض المناطق يباع بثلاث جنيهات، فضلا عن خفض وزنه .