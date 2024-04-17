الدقهلية تناقش دراسة جدوى لتقديم خدمات المجمع السكني لخدمات النظافة

التقى الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم باللواء أشرف عارف مستشار رئيس مجلس ادارة شركة انفيروماستر والمهندس محمد حسنين العضو المنتدب لشركة انفيروماستر احدي الشركات العاملة في مجال الخدمات والاستشارات البيئية وذلك بحضور محمد محمد حمص مدير وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة و ابراهيم محمد ابراهيم وكيل وحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلب والدكتورة هدير محمد فريد مدير ادارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والدكتور مي سمير عبد المجيد مدير ادارة التواصل والمجتمعي وبناء القدرات بوحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة..

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة مقترح ودراسة الجدوى لتقديم خدمات الجمع السكني للمخلفات البلدية وخدمات النظافة وكنس الشوارع بمحافظة الدقهلية وذلك تزامنا مع بدء تفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 بشأن تحصيل رسوم خدمات الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة حرصا من المحافظة على تكامل منظومة ادارة المخلفات البلدية على أرض المحافظة بكافة مراحلها وتفعيل خدمات الجمع السكني للقمامة..

وقد تناول المحافظ خلال اللقاء جهود المحافظة فى مجال خدمات النظافة،خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الجمع من المنبع هو الحل النهائي لمشكلات تراكمات القمامة وفي هذا الاطار وجه "مختار" بدعوه جميع الشركات الكبري المتخصصه في مجال الجمع السكني والنظافه والخدمات البيئيه وذلك للاستماع الجيد والتعرف علي امكانيه تلك الشركات والخطط الاستراتيجية للنهوض بمستوي النظافه العامه علي مستوي المراكز والمدن والاحياءمن خلال التقدم بالدراسات اللازمه التي تمكنها من تقديم خدمات النظافه بكافه مراكز ومدن المحافظه

وذلك تمهيدا لقيام المحافظه باتخاذ إجراءات طرح مناقصه لأعمال النظافه و الجمع السكني وفقا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ ولائحته التنفيذيه.